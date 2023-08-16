لو مجموعك أكبر من 60%.. كليات متوفرة في تنسيق المرحلة الثانية 2023

حددت وزارة التعليم العالي يوم الثلاثاء الماضي، بدء المرحلة الثانية للتنسيق لطلاب الثانوية العامة من أجل التقديم في مختلف الكليات، ويرغب الكثير من الطلاب إلى معرفة تنسيق مختلف الكليات أعلى من 60% للتقديم بها.

كليات أعلى من 60% في مرحلة الثانية للتنسيق

وأتاحت وزارة التعليم العالي العديد من الكليات لطلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثانية للتقديم والقبول بها سواء الشعبة العلمية أو الأدبية، ويأتي تنسيقها أعلى من 60% وهي:

- كلية فنون جميلة عمارة

- كلية فنون جميلة تطبيقية

- كلية آداب

- كلية آداب انتساب

- كلية تجارة

- كلية تجارة انتساب

- كلية إعلام

- كلية آثار

- كلية ألسن

- كلية سياسة واقتصاد

- كلية تربية تعليم ابتدائي

- كلية تربية

- كلية تربية رياضية

- كلية تربية نوعية

- كلية تربية طفولة

- كلية حقوق

- كلية حقوق انتساب

- كلية سياحة وفنادق

- كلية تمريض

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي

- كلية دار علوم

- كلية خدمة اجتماعية

- كلية ذكاء اصطناعي

- كلية زراعة

- كلية علوم

- كلية فني تمريض

- كلية فني صناعي

- كلية معهد فني صحي

التقديم لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة التقديم في المرحلة الثانية للتنسيق واختيار الكليات المرغوب بها ويجرى التقديم من هنا على موقع التنسيق كالآتي:

- الدخول علي موقع التنسيق.

- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- كتابة الرغبات المحددة من كقبل كل طالب مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.