سينما زاوية تعرض «All That Jazz» للمرة الثانية اليوم

تقيم سينما زاوية بوسط البلد، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، العرض الثاني لفيلم «All That Jazz» للمخرج بوب فوس، ضمن فعاليات برنامج «أفلام عن الأفلام» الذي تنظمه سينما زاوية على مدار شهر أغسطس الجاري.

وفيلم «All That Jazz» مستوحى من حياة المخرج بوب فوس الشخصية، وهو من إنتاج عام 1979، وتدور أحداث الفيلم حول الحياة المضطربة لمخرج مشهور يدمر ذاته، وحصل الفيلم على عدد من الجوائز بعد عرضه الأول في مهرجان كان السينمائي، من أبرزها السعفة الذهبية، بالإضافة إلى 4 جوائز أوسكار.

تفاصيل فيلم «All That Jazz»

ويجمع الفيلم في بطولته عددا من نجوم هوليوود في ذلك الوقت، من بينهم: روي شيدر، كيث جوردون، جيسيكا لانج، ليلاند بالمر وإيرزسبيت فولدي.

برنامج «أفلام عن الأفلام»

ومن المقرر أن يستمر برنامج «أفلام عن الأفلام» حتى 25 أغسطس الجاري في سينما زاوية، ويتضمن البرنامج مجموعة من الأفلام التي تتطرق إلى كواليس صناعة الأفلام والحياة الخاصة بمخرجيها.

وتتسع قائمة الأفلام التي تعرض ضمن البرنامج منها، «Cinema Paradiso» إخراج جيوزبي تورنتوري، «حدوتة مصرية» للمخرج يوسف شاهين، وفيلم «Contempt» للمخرج الكبير جان لوك جودار، بالإضافة فيلم «بحب السيما» للمخرج أسامة فوزي.