الرئيس السيسي لمواطن قال له «أنت أنقذت مصر»: «ربنا اللي أنقذها»

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطراف الحديث مع عدد من مواطني محافظة مطروح، قائلا إن هناك قطع أراضي تضررت بسبب المياه، وملّحت، والنخل مات، وسأمنحكم 6 شهور للتعامل معها.

وتابع الرئيس خلال حواره مع عدد من المواطنين في أثناء زيارته لمطروح والسلوم، نقلته قناة «إكسترا نيوز» الفضائية، اليوم الأربعاء: «اللي مات إننا نشيله ونشوف حاجة جديدة، ستبذلون جهدا كبيرا والدولة معكم».

ورد عليه المواطن، قائلا: «قلبنا معاك يا ريس، أنت أنقذت مصر كلها»، ليرد عليه الرئيس: «ربنا اللي أنقذ مصر والحمد لله».

طفرة تنموية في مطروح

وشهدت محافظة مطروح في عهد الرئيس السيسي طفرة تنموية غير مسبوقة على مدار السنوات الماضية، وكان قطاع الإسكان من أبرز القطاعات التي أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا، إذ شهدت مطروح إنشاء المدينة السكنية في الضبعة بمحافظة مطروح.

كما شهدت محافظة مطروح مشروعات تنموية وخدمية عديدة، في 5 قرى تابعة لها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي غيّرت بنيتها التحتية والأساسية بالكامل، ولمسها أهالي قرى مدينة السلوم، وعلى مدار سنوات عدة عملت مؤسسة حياة كريمة على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بمدينة مطروح والقرى التابعة لها، باعتبارها من الأماكن الحدودية الأكثر احتياجًا للخدمات، ضمن المشروع الإنساني الأكبر في التاريخ.

ولم يغب ملف الطرق عن اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح، إذ حققت الدولة نجاحات ملموسة على أرض الواقع غيرت من شكل الحياة بالمحافظة، منها على سبيل المثال رصف طريق قرية الرويسات بحري السكة الحديد، ورصف طريق تجمع لواح بمطروح، ومحور المرحوم علي حميدة بمطروح، إضافة إلى تنفيذ مشروعي محور الضبعة ورصف «سيدي براني - السلوم»، إلى جانب عدد من المشروعات الطموحة لتنمية الساحل الشمالي الغربي للبلاد في مختلف المجالات ومنها الزراعية والسياحية.