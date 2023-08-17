معلومات عن برنامج اللوجستيات وسلاسل الإمداد بالمنصورة الجديدة.. يؤهلك لسوق العمل

يُعتبر برنامج اللوجستيات وسلاسل الإمداد في كلية الأعمال جامعة المنصورة الجديدة، من البرامج التي تقدم للدارس مقررات متخصصة ومتنوعة تواكب التطورات والأحداث العالمية في هذا المجال، ويكتسب هذا البرنامج أهمية بالغة على ضوء ما يواجهه العالم حالياً من مشكلات سياسية وعسكرية تهدد خطوط الملاحة والتجارة العالمية، وتمثل مخاطر جسيمة على دول العالم أياً كانت انتماءاتها الجغرافية، بحسب الموقع الرسمي للكلية.

الأوراق المطلوبة للالتحاق ببرنامج اللوجستيات وسلاسل الإمداد بجامعة المنصورة الجديدة

تنشر «الوطن» لقرائها وطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببرنامج اللوجستيات وسلاسل الإمداد بكلية الأعمال في جامعة المنصورة الجديدة وفقا للموقع الرسمي أهم الأوراق والمستندات المطلوبة كما يلي:

1- الشهادة الثانوية أو ما يعادلها

2- شهادة الميلاد

3- 8 صور شخصية حديثة خلفية بيضاء

4- نموذج 6 جند أو 7 جند للذكور بما في ذلك الرقم العسكري.

5- إيصال دفع الرسوم الدراسية.

مصاريف الدراسة بالبرنامج

تبلغ مصاريف برنامج اللوجستيات وسلاسل الإمداد في كلية الأعمال بجامعة المنصورة الجديدة 46 ألف جنيه، بالإضافة إلى «الرسوم الإدارية، رسوم الكشف الطبي، رسوم التربية العسكرية، رسوم تأمين المعامل، ويتم استردادها عند التخرج».

مجالات العمل في البرنامج

يتيح برنامج اللوجستيات وسلاسل الإمداد في كلية الأعمال جامعة المنصورة الجديدة فرصاً تدريبية للطلاب خلال فترة الدراسة، وفرص عمل بعد التخرج فى مجالات الآتية:

1- الملاحة والمطارات والموانئ

2- التسويق الإلكترونى.

3- التخليص الجمركى المخازن والمستودعات.

4- مكاتب البريد الدولية