تحصين 330 ألف رأس ماشية في الحملة القومية الثانية بالمنوفية 

قال الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، إن الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، تحقق نجاحات كبيرة على أرض الواقع في جميع قرى ومدن المحافظة، من خلال الفرق المتنقلة في جميع أنحاء المحافظة.

الحملة القومية الثانية للتحصين المواشي في المنوفية

وأضاف مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه خلال الفترة الماضية، تم الانتهاء من تحصين 330 ألف ماشية تقريباً في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مؤكداً أن الحملة مستمرة لحين تحقيق المستهدف بالكامل علي مستوي المحافظة.

نسبة تنفيذ حملة تحصين المواشي في محافظة المنوفية

وأوضح أن النسبة التي تم الوصول إليها حتى الآن في الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالمنوفية بلغت 88% من المستهدف على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أن المبادرة تحظي باهتمام كبير من وزير الزراعة ومحافظ المنوفية، مع تقديم كل الدعم لإنجاح المبادرة التي تهدف إلى الحفاظ علي الثروة الحيوانية.