عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان» يشيد بدور الإسكندرية في دعم «الأولى بالرعاية»

أشاد الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالجهود المبذولة على أرض الواقع بمحافظة الإسكندرية لتعزيز حقوق الإنسان، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، باللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية، بحضور وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضم الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية، وسعيد عبدالحافظ رئيس لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومحمود بسيوني نائب رئيس لجنة الشكاوى، وأعضاء الأمانة الفنية من لجان المجلس.

تنمية الحقوق السياسية والاجتماعية للمواطن

وأوضح ممدوح، أن الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات والزيارات الميدانية التي يقوم بها المجلس، للوقوف على حالة حقوق الإنسان بالمحافظات المختلفة، لتعزيز تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية وتنمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطن، لترسيخ ممارسات حقوق الإنسان، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وتناول الاجتماع أهمية التعاون المثمر بين المؤسسات المختلفة، وسعيها لتحسين مستوى حياة المواطن، والجهود المبذولة لتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان لأهالي الإسكندرية، ودور المشروعات القومية في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، مثل مشروع تطوير محور المحمودية ومحور المشير أبو ذكري.

وتطرق الاجتماع لدور مشروع بشاير الخير الذي يعد نقلة نوعية كبيرة للسكن اللائق للفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة لعرض الجهود المبذولة في ملف حقوق الأفراد ذوي الإعاقة، وعرض تجربة تخصيص شاطئ لذوي الهمم والمكفوفين والذي يعد أول شاطئ مخصص لهم على مستوى الجمهورية، تحقيقاً لمبدأ الدمج المجتمعي وخلق حياة كريمة لهم.

واستعرض اللواء محمد شريف تجربة المحافظة في التواصل والتعاون مع ممثلي المجتمع المدني بالإسكندرية، كونهم حلقة وصل لنقل نبض الشارع للمسئولين، ومن ثم أنشأت المحافظة جروب واتس آب "الإسكندرية مواطن ومسئول" ويجمع بين كافة الأجهزة التنفيذية وممثلي المجتمع المدني، للوقوف أولًا بأول على شكاوى المواطنين، والعمل على حلها بشكل فوري.

وأشاد ممدوح، بالجهود المخلصة التي تقدمها قيادات الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات بالمسئولين التنفيذيين داخل المحافظة خاصة لجنة الشكاوي المعنية بالتعامل مع شكاوى المواطنين، ووحدة حقوق الانسان بالمحافظة، بالإضافة لزيارة الوفد لعدد من المستشفيات الحكومية للوقوف على مستوى الخدمات التي تُقدم، فضلًا عن عقد دورة تدريبية مشتركة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وأهمية تطبيق تلك الثقافة والاهتمام بها في مختلف المؤسسات الحكومية.