500 منحة كاملة لأوائل الثانوي الصناعي للدراسة بالجامعات التكنولوجية.. اعرف الشروط

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إنَّ مؤسسته أعلنت عن تقديم منحة لـ500 طالب من متفوقي الثانوية العامة والدبلومات للدراسة بالجامعات التكنولوجية، وذلك بهدف إفساح المجال أمام الطلاب للالتحاق بالجامعات التكنولوجية، والبالغ عددها 12 جامعة حتى الآن.

زمزم: 500 منحة كاملة لأوائل الثانوي الصناعي

وأضاف «زمزم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت» تقديم الإعلامي جابر القرموطي والذي يُذاع على شاشة قناة cbc، «منحة كاملة لأوائل الثانوي الصناعي والمتفوقين منهم والمتميزين ومدتها 4 سنوات طوال الدراسة بشرط ألا يقل تقدير الطالب عن جيد، وسنتبنى ما يقرب من 500 طالب بمصروفات 15 ألف جنيه سنوياً والاجمالي الذي تم رصده هذا العام 12 مليون جنيه».

وتابع رئيس المؤسسة، «هناك منحة للطلاب الحاصلين على تقدير تراكمي امتياز طوال سنوات الدراسة عبارة عن برنامج ماجستير ودكتوراة بالجامعات التكنولوجية على نفقة صناع الخير.. ونعلن عنها لأول مرة ونرجو يكون منهم معيدين وكوادر داخل هذه الجامعات تدرب أبناءنا.. بعض الدول الأوروبية تطلب منا فنيين في حين أن بلدنا أولى.. لما نخرج كوادر فنية والمسمى تقني وهو المؤهل الأهم للصناعة في دول مثل ألمانيا».

آلية التقدم للمنحة والحصول عليها

وأوضح «زمزم»، أنه على الراغبين في الحصول على المنحة من طلاب الثانوي الفني، التقديم من خلال صفحة مؤسسة صناع الخير على الفيسبوك على أن تتوافر فيهم الشروط وأبرزها أن يكونوا غير قادرين على دفع المصروفات والمتقدمين للعام الدراسي الأول بتلك الجامعات.