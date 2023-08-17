حبس متهم بالنصب على المواطنين في الغربية.. جمع مليون و730 ألف جنيه 

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم في قضية النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالغربية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما طالبت المباحث بتكثيف التحريات حول الواقعة.

الاستيلاء على مليون و730 ألف جنيه

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من 4 أشخاص مقيمين بمحافظة الغربية، بتضررهم من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، واتهامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال الاستثمار العقاري، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنّه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبيّن صحة الواقعة، وتمكنه من الاستيلاء على مليون و730 ألف جنيه من المبلغين، وتوقف عـن سداد أصـول المبالغ والأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة.

عقوبة النصب

وحول العقوبة المتوقعة للمتهم قال المحامي محمود عبدالله، إنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».