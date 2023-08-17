تفاصيل رحلة الإسكندرية من «الشباب والرياضة».. بـ600 جنيه فقط

كشف وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، اليوم، عن تفاصيل رحلة الإسكندرية التي تقدّمها الوزارة ضمن مبادرة صيف شبابنا، لمساعدة الشباب من الجنسين على اكتشاف الأماكن بأسعار رمزية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل رحلة الإسكندرية المقدمة من الشباب والرياضة، كما يلي.

رحلة الإسكندرية

تنطلق رحلة الإسكندرية في الفترة من 26 أغسطس الجاري وحتى 30 من ذات الشهر.

- رحلة الإسكندرية مخصصة لشباب محافظتي سوهاج وبني سويف فقط.

- مدة الفوج 5 أيام بـ4 ليال.

- المرحلة العمرية: من (18 - 40) سنة.

- قيمة الاشتراك: (600 جنيه) من كل مشارك.

- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

- التسكين بغرف رباعية.

- الاستقبال على وجبة الغداء والمغادرة فجر يوم 30 أغسطس.

- للاشتراك من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://www.emys.app/youth/trip_public .

- يتم التسجيل وسداد قيمة الاشتراك من خلال منظومة الدفع الإلكتروني من منافذ وماكينات فوري على مستوى الجمهورية .

- أولوية المشاركة بأسبقية الدفع.

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائيا في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- حال عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فورا دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤولة عنه.

- التجمع من أمام مقر مديرية الشباب والرياضة بمحافظتي سوهاج وبني سويف.

- يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقا لأي ظروف طارئة، والمشاركين مسؤولين مسؤولية تامة عن سلامتهم دون أدنى مسؤولية على الوزارة.