الحد الأدنى للقبول في جامعة بدر 2023.. يبدأ من 53% بـ12 كلية

تزامناً مع إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023، أعلن مجلس أمناء الجامعات الخاصة والأهلية عن الحدود الدنيا للتقديم في الجامعات الخاصة والأهلية ومن بينها الحد الأدنى للقبول في جامعة بدر 2023.

وتستعرض «الوطن»، الحد الأدنى للقبول في جامعة بدر 2023، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة، وهو كالتالي:

الحد الأدنى للقبول في جامعة بدر 2023

ـ كلية الطب بجامعة بدر 80%

ـ كلية طب الأسنان بجامعة بدر 78%

ـ كلية العلاج الطبيعي بجامعة بدر 76%

ـ كلية الصيدلة بجامعة بدر 72%

ـ كلية الطب البيطري بجامعة بدر 68%

ـ كلية الهندسة بجامعة بدر 68%

ـ كلية علوم الحاسب بجامعة بدر 60%

ـ كلية التكنولوجيا الحيوية ـ تكنولوجيا العلوم الصحية- العلوم الأساسية - الفنون التطبيقية الإعلام - اللغات والترجمة الاقتصاد ـ الإدارة التربية العلوم الاجتماعية - السياحة والفنادق - الحقوق ـ القانون ـ التمريض ـ الآثار ـ علوم سينمائية بجامعة بدر 53%.

الحد الأدنى للقبول في جامعة بدر 2023.. إلكترونيا

وأكتت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحد الأدنى للقبول في جامعة بدر 2023 والتقديم في الجامعات الخاصة والأهلية يكون إلكترونياً عبر الموقع الرسمي الخاص بكل جامعة، وفقاً للحدود الدنيا بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023، مشيرة إلى أن الجامعات بها العديد من البرامج المتميزة التي تواكب احتياجات سوق العمل في التخصصات العلمية المختلفة، سواء الطبية أو الهندسة أو إدارة الأعمال واللغات والترجمة والسياحة والفنادق.