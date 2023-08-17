هل تنسيق كلية الزراعة مرحلة ثالثة؟.. مؤشرات العام الماضي تجيب

يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي 15 أغسطس، ليتعرف الطلاب على احتمالات وجود أماكن شاغرة بكلية الزراعة في تنسيق المرحلة الثالثة.

تنسيق كلية الزراعة في المرحلة الثالثة

أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة ومؤشرات النجاح، والتي جاءت مقاربة للعام الماضي، وهو ما يشير إلى احتمالية أن يكون تنسيق كلية الزراعة هذا العام مشابها للعام الماضي، وكان كالآتي:

كلية الزراعة جامعة المنصورة 312 درجة.

كلية الزراعة جامعة القاهرة 308 درجات.

كلية الزراعة جامعة دمنهور 308 درجات.

كلية الزراعة جامعة دمياط 307 درجات.

كلية الزراعة جامعة الإسكندرية 300 درجة.

كلية الزراعة جامعة طنطا 299 درجة.

كلية الزراعة جامعة عين شمس 298 درجة.

كلية الزراعة جامعة الزقازيق 297 درجة.

كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ 293 درجة.

كلية الزراعة بجامعة المنوفية 288 درجة.

كلية الزراعة جامعة بنها 287 درجة.

كلية الزراعة جامعة سوهاج 285.

كلية الزراعة جامعة قناة السويس 283 درجة.

كلية الزراعة جامعة الفيوم 283 درجة.

كلية الزراعة جامعة مطروح 283 درجة.

كلية الزراعة جامعة بني سويف 280 درجة.

كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد 279 درجة.

كلية الزراعة جامعة أسيوط 279 درجة.

كلية الزراعة وموارد طبيعية جامعة أسوان 279 درجة.

كلية الزراعة جامعة المنيا 278 درجة.

كلية الزراعة جنوب الوادي 278.

وأوضحت مؤشرات كلية الزراعة أنها لن تكون متاحة لطلاب الثانوية العامة في المرحلة الثالثة هذا العام، إذ جاء الحد الأدنى لها 67% والحد الأدني للمرحلة الثانية 60%.