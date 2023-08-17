مصريون بالخارج يحتفون بأول وثيقة معاش بالدولار: «مستقبل لأولادنا»

اهتمام كبير شهدته أول وثيقة معاش بالدولار من قبل المصريين بالخارج، بعد إطلاقها من الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، لتحفيز المواطنين على زيادة التحويلات الدولارية، إذ تُمنح للأفراد من عمر 18 حتى 58 سنة.

أول وثيقة معاش بالدولار

وعلق عدد من المصريين المقيمن بالخارج على مدى أهمية هذه الوثيقة الدولارية، إذ قالت أسماء حمدي صاحبة الـ30 عاما، مقيمة في دولة عمان منذ 5 سنوات، إن هذه الوثيقة مهمة للغاية، خاصة وأن هناك عدد كبير من المصريين يعودون إلى بلدهم مرة أخرى بعد انتهاء عقد العمل: «أول ما شوفت قرار الوثيقة فرحت عشان طبعا في مصريين كتير لما بترجع مصر بعد لما يخصلوا شغلهم في الخارج مش بيلاقوا مصدر دخل لو كانوا مش بيشتغلوا في وظائف حكومية»، مشيرة إلى أنها ستقوم بشراء الوثيقة وحفظ بعض الأموال بها.

ومن جهة أخرى، قال مصطفى محمد، مقيم بدولة الإمارات، إن أول وثيقة معاش دولارية تعد خطوة مهمة من الدولة المصرية بالنسبة لهم، لأنها تساعدهم على الحفاظ على بعض الأموال الخاصة بهم وأيضا تأمين المستقبل لأبنائهم: «الوثيقة مهمة جدا بالنسبة لينا عشان ساعات طبعا الدولار بيختلف من فترة للتانية، فممكن في أي وقت نلاقي الثروة المالية بتاعتنا نزلت ولكن كدا هنقدر نأمن المستقبل».

أهمية وثيقة المعاش الدولارية

وعن أهمية وثيقة المعاش الدولارية، قال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الوثيقة الدولارية تعد مفيدة للمصريين خاصة الأشخاص الذين لم يعملوا بالجهات الحكومية، وتستهدف زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج، والعمل على زيادة مصادر النقد الأجنبي.

وأضاف أن الدولة تطلق العديد من المبادرات المهمة ما بين المصرفية والحكومية، وتمثل ذلك في إطلاق مبادرة سيارات المغتربين التي تسمح لهم بإدخال مركبات دون جمارك؛ مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة في البنك المركزي، وإطلاق مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب بدفع ضريبة القيمة المضافة.