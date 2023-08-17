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«جولد بيليون»: الذهب يحاول استعادة توازنه بعد انخفاض الطلب

كتب:

مارينا رؤوف
02:48 م | الخميس 17 أغسطس 2023
الذهب فى مصر

الذهب فى مصر

تشهد أسعار الذهب المحلي حالياً تذبذبًا في التحركات، لكن يصاحبه تحركات كبيرة في ظل استمرار السوق في محاولة استعادة التوازن بعد اختفاء الطلب الكبير المفاجئ، الذي ظهر في الأسواق منذ نهاية الأسبوع الماضي، وفق جولد بيليون.

سعر الجنيه الذهب 18040 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً، اليوم، 2255 جنيهًا للجرام وقت كتابة التقرير بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2260 جنيهًا للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 18 ألفا و40 جنيهًا.

الذهب الملاذ الآمن ومخزن القيمة

الأسواق المحلية تشهد حالة من عدم الاستقرار حالياً بسبب الشائعات والتوقعات أن البنك المركزي المصري قد يلجأ إلى خفض جديد في سعر صرف الجنيه، وهو الأمر الذي يزيد من الترقب في الأسواق.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.