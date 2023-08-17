إعدام 4545 طن مخلفات خطرة خلال 6 أشهر في الإسكندرية
كتب:
كيرلس مجدى
02:05 م | الخميس 17 أغسطس 2023
دفن مخلفات خطرة في الإسكندرية
أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أن المحافظة أعدمت خلال الـ6 أشهر الماضية نحو 558 طن كيماويات وأدوية منتهية الصلاحية بمركز الناصرية لمعالجة المخلفات الخطرة، وذلك بشكل آمن وصحي ووفقا للاشتراطات البيئية في دفن ومعالجة المخلفات الخطرة.
وأضاف أن إعدام هذه المخلفات قبل وصولها إلى الأسواق يخلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين، لافتا إلى أن سلامة المواطنين هو هدفنا الأول لعدم نشر السموم التي تعرض حياة المواطنين وأمنهم للخطر.
دفن 4545 طن مخلفات خطرة بمركز الناصرية
ولفت محافظ الإسكندرية إلى أنه خلال الأشهر الـ6 الماضية جرى دفن ما يقرب من 4545 طن مخلفات خطرة بمركز الناصرية لمعالجة المخلفات الخطرة.