إعدام 4545 طن مخلفات خطرة خلال 6 أشهر في الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أن المحافظة أعدمت خلال الـ6 أشهر الماضية نحو 558 طن كيماويات وأدوية منتهية الصلاحية بمركز الناصرية لمعالجة المخلفات الخطرة، وذلك بشكل آمن وصحي ووفقا للاشتراطات البيئية في دفن ومعالجة المخلفات الخطرة.

وأضاف أن إعدام هذه المخلفات قبل وصولها إلى الأسواق يخلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين، لافتا إلى أن سلامة المواطنين هو هدفنا الأول لعدم نشر السموم التي تعرض حياة المواطنين وأمنهم للخطر.

دفن 4545 طن مخلفات خطرة بمركز الناصرية

ولفت محافظ الإسكندرية إلى أنه خلال الأشهر الـ6 الماضية جرى دفن ما يقرب من 4545 طن مخلفات خطرة بمركز الناصرية لمعالجة المخلفات الخطرة.