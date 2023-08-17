«قومي المرأة» بسوهاج يختتم تدريبا للقيادات الدينية لمواجهة العنف

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج دورة تدريبية للقيادات الدينية «الأئمة والقساوسة» بعنوان «دمج القيادات الدينية لمواجهة العنف ضد المرأة» بمركز إعداد القادة، والذي استمر على مدار 5 أيام.

التعرف على مدى التطور المعرفي للقيادات الدينية

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، وأضافت أن التدريب شمل ورش عمل تهدف التعرف على مدى التطور المعرفى للقيادات الدينية في تناول القضايا التي تتعلق بالمرأة والفتاة منها ختان الإناث والزواج المبكر.

تنفيذ لقاءات توعية تحمل مسمى «جلسات الدوار»

وأشارت إلى أنه أيضا جرى تنفيذ لقاءات توعية تحمل مسمى «جلسات الدوار» ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة، تناقش نفس الموضوع، موضحة أن ختام التدريب بمشاركة الدكتورة إيمان سلامة مقرر مناوب فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، والدكتور أحمد خيري متخصص في التنمية البشرية.