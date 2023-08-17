إصابة 3 بينهم شقيقين في انقلاب دراجة نارية بالبحيرة.. (أسماء)

أصيب 3 أشخاص بينهم شقيقتين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب دراجة نارية أمام قرية 6 التابعة لمركز إدكو بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب دراجة نارية في البحيرة

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد باستقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة، إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب دراجة نارية أمام قرية 6 بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة «رمزى محمد السمديسى، 30 سنة، نيرة أحمد عوض، 8 سنوات، نجوى أحمد عوض، 12 سنة»، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ومقيمون مركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

ونقل المصابون إلى مستشفى ادكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.