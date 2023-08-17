إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالغردقة

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة اليوم الخميس في انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب الغردقة، شمال محافظة البحر الأحمر، وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر والدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 5 أشخاص في حادث طريق

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات البحر الأحمر يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة جبل الزيت، في طريق رأس غارب والغردقة وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر وتم تحرير محضر بالواقعة.

حادث طريق رأس غارب الغردقة

دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة تم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم وأخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وكشف مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام أن المصابين تراوحت حالتهم بين خفيفة ومتوسطة وهم مصطفى أحمد مصطفى 40 سنة كدمات متفرقة بالجسم، وزوجته مروة عنتر عبدالعاطي 40 سنة، وكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقتها نشوى عنتر عبدالعاطي 39 سنة اشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، وأطفالهم مروان 12 سنة، وجودة 11 سنة بإصابات متفرقة بالجسم، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم وجار عمل اللازم.