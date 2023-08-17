مصر تشارك في الاجتماع الوزاري المعني بالاقتصاد الرقمي بالهند

غادر الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القاهرة متوجها إلى مدينة بنجالور الهندية في زيارة تستغرق يومين للمشاركة في الاجتماع الوزاري المعني بالاقتصاد الرقمي الذي يأتي ضمن أعمال مجموعة العشرين G20، التي تستضيفها الهند وذلك في إطار الدعوة الموجهة لمصر للمشاركة كدولة ضيف خلال فترة رئاسة الهند للمجموعة في اجتماعات مجموعة العشرين.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور عمرو طلعت في جلسات الاجتماع الوزاري والتي تستهدف طرح الرؤى وتبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، والمهارات الرقمية.

تعزيز التعاون والاستثمار في قطاع الاتصالات

كما سيعقد «طلعت» على هامش فعاليات الاجتماع، عددًا من المباحثات مع عدد من السادة الوزراء ومسئولي شركات متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز التعاون والاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

التحول الرقمي والنمو الاقتصادي

الجدير بالذكر أن مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي «DEWG» تهدف إلى تقديم رؤية استرشادية لصانعي السياسات لتحقيق التحول الرقمى والنمو الاقتصادي، وتعد مجموعة العشرين G20 هي المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي، وتؤدي دورا مهما في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.

وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين في الفترة من 1 ديسمبر 2022 إلى 30 نوفمبر 2023.