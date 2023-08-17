قائمة المعاهد الخاضعة لوزارة التعليم العالي بنظام المرحلتين في المحافظات

مع استمرار عمليات التنسيق، تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في نشر القوائم المختلفة من المعاهد والجامعات المعتمدة حتى لا يتم التعرض للخداع وإهدار أموال أولياء الأمور في الكيانات الوهمية، ومنها ما نشرته من قائمة المعاهد الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي بنظام المرحلتين «2 + 2».

وفي السطور التالية، نعرض أبرز المعاهد الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي بنظام المرحلتين، وفق صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

المعاهد الخاضعة لإشراف التعليم العالي

1- من ضمن المعاهد الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي، المعاهد التابعة لقطاع العلوم الصحية التطبيقية والتمريض والتي تشمل:

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا.

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج.

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف.

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين.

المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف.

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر.

2- المعاهد التابعة لقطاع المعاهد التجارية وتشمل ما يلي:

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى.

المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بأخميم – سوهاج.

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدنية بدر.

3- المعاهد التابعة لقطاع المعاهد الصناعية والهندسية وتشمل:

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل.

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف.

4- المعاهد التابعة لقطاع السياحة والآثار، وتشمل المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.