القائمة الكاملة للفنانات المتنافسات على أفضل دور أول نسائي بمهرجان القاهرة للدراما

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية والاستثنائية برئاسة الفنان يحيي الفخراني، المقرر إقامتها 24 أغسطس الجاري، ضمن احتفالية Starscrapers Awards، التى تقام تحت عنوان «60 سنة دراما»، القائمة الكاملة للفنانات، المتنافسات على جائزة أفضل دور أول.

الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما

كان الفنان يحيي الفخراني، أعلن استحداث جائزة جديدة بتصويت الجمهور، ويمكن التصويت من خلال الضغط هنا

قائمة المتنافسات على جائزة أفضل دور أول نسائي

جاءت قائمة الفنانات المتنافسات على أفضل دور أول نسائي، كالتالي:

دينا الشربيني

أمينة خليل

منى زكي

روبي

ياسمين عبد العزيز

غادة عبد الرازق

روجينا

يسرا

مي عز الدين

حنان مطاوع

ريهام حجاج

درة

دنيا سميرغانم

مي عمر

ريهام عبد الغفور

آيتن عامر

شيرين رضا

نيللي كريم

شيري عادل

دينا فؤاد

هنا الزاهد

ماجدة زكي

رانيا يوسف

صابرين

داليا مصطفى

وفاء عامر

هالة صدقي