في ذكرى ميلاده.. كيف رد إبراهيم نصر على اتهامات فبركة حلقات «الكاميرا الخفية»؟

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل إبراهيم نصر، الذي ولد في 18 أغسطس 1946، ويعد أحد أبرز مُقدمي برنامج «الكاميرا الخفية»، الذي استمر لسنوات طويلة، محققا من خلاله شهرة جماهيرية واسعة، تجاوز صداها الوطن العربي كافة، خاصة وأنه كان يعتمد في كل حلقاته على المواطن البسيط في الشارع، وجعله بطل الحلقات الأول بطريقة كوميدية خفيفة.

ونظرا لارتباط اسمه ببرامج «المقالب»، فلم يسلم من اتهامات «فبركة المقلب»، وتوجيه الضيوف بكل شيء قبل التصوير، ليبدو الموقف على الشاشة وكأنه حقيقي، وهي الاتهامات التي رذ عليها رائد برامج المقالب.

وقال إبراهيم نصر، في حوارٍ تليفزيوني قديم، إن تلك الاتهامات باطلة، وليس هناك حلقة واحدة، من مئات الحلقات التي قدّمها «مفبركة»، مُبررًا ذلك بأنه لا يمتلك القدرة على توجيه المواطن البسيط، لحركات معينة أمام الكاميرا.

وأضاف نصر، «مستحيل أوقف رجل في الشارع، وهو مروح بيته، وفي دماغه هموم ومشاكل كتيرة، وأطلب منه يقف بطريقة معينة، ويتحرك بطريقة معينة وهكذا، صعب جدًا لدرجة الاستحالة، فهو ليس ممثلًا يتقاضى ملايين الجنيهات حتى أوجهه كما أشاء».

وأضاف إبراهيم نصر «الانفعالات كلها حقيقية، وهذا يظهر بشكلٍ واضح على الشاشة، وأتذكر مرة أنني تلقيت تهديدًا من قبل أحد الأشخاص، وقال لي: أنا هطلع أقول للناس إن برنامجك كله كان مفبرك.. رديت عليه وقلت له: أطلع قول اللي أنت عاوزه.. مع السلامة».

وأكد أنه كان يستقطب ضيوفه، بالصدفة وبتلقائية، حتى تظهر انفعالات الضيف، «بوصل الضيف لدرجة عالية من الغضب وكأنه هيبدأ يضرب.. مستحيل أن تكون هناك حلقة واحدة من حلقاتي مفبركة».