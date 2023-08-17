إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة جامبو بطريق« مصر- إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة جامبو بالطريق الصحراوي

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة جامبو بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر محضر.

تحديد هوية المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد 4 سيارات إسعاف وتبين إصابة كل من « إبراهيم عبدالعال السيد، 60 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، محمد السيد محمد، 50 سنة، مصاب بكدمات متفرقة، وشاب مجهول الهوية فاقد الوعي.

ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.