اختيار 20 مواطنا بكفر الشيخ وبيلا للاستفادة من أراضي الوادي الجديد

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن إجراء القرعة العلنية لاختيار الدفعة الأولى من المستفيدين من مشروع أراضي الوادي الجديد، بمركزي «كفر الشيخ، وبيلا»، طبقاً للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ومحافظات «الوادي الجديد، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية».

اختيار 20 مواطنا بمركزي كفر الشيخ وبيلا

وقال المحافظ، أنّه تقدم من مركز كفر الشيخ 1140 مواطناً، وقد تم قبول 10 أسماء، وهم «إسراء وجدي علي نور الدين، ومحمد علي إبراهيم علي، وهانم إبراهيم بكر محمد، وإيهاب السيد محمد رمضان، وعبد المجيد عطيه عبد المجيد، ومصطفى يوسف محمد يوسف، وشرين كرم جمعة، ومحمود شهاوي مصطفى، وراوية محمد محمود، وريهام سعيد سعد»، أما الأسماء الاحتياطية فهم، «سوسو صلاح محمد عبد الجواد، وخضرة إبراهيم عباس، وحنان عبد الرحيم بدير، وهاني خالد علوان رضوان، ومحمد محمود محمد حسني».

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنّه تم قبول 10 أسماء أساسية من مركز بيلا، وهم: «بدوي أحمد إبراهيم شحاته، ورونس السعيد سعد يونس، وهدي طلعت السيد محمد، وعبد الحميد أحمد عبد الحميد، ومروة مصطفي محمود محمد، وفردوس سامح محمود، وسهير محمد عبد البر، ودعاء جمال محمد نصر، وغالية رمضان محمد الدسوقي، ورضا السيد ناجي متولي»، أما الأسماء الاحتياطية فهم «نظلة عبد الحليم علي شعبان، وإيمان أحمد علي رزق المرسي، وغادة السيد عبد المقصود، وأحمد عبد الرافع يونس، وسومة صفوت عبد الفتاح عبد المعطي».

تحديد أيام إجراء القرعة العلنية لاختيار الدفعة الأولى من المستفيدين

جدير بالذكر أنّه جرى تحديد أيام إجراء القرعة العلنية لاختيار الدفعة الأولى من المستفيدين من بين المتقدمين سابقاً بمحافظة كفر الشيخ، بدءاً من أمس الخميس، الموافق 17 أغسطس، لمركزي «كفر الشيخ، وبيلا»، ويوم الاثنين، الموافق 21 أغسطس لمركزي «دسوق، والحامول»، ويوم الثلاثاء، الموافق 22 أغسطس لمركزي «فوه، والرياض»، ويوم الأربعاء، الموافق 23 أغسطس الجاري، لمركزي «مطوبس، وسيدي سالم»، يوم الخميس، الموافق 24 أغسطس، لمركزي «قلين، وبلطيم»، لافتاً أنّه سيتم اختيار الدفعات القادمة بالقرعة العلنية لاحقاً وسيتم الإعلان عن ذلك.

يأتي ذلك تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ومحافظتي كفر الشيخ والوادي الجديد، وتنفيذاً للتوجه العام للدولة للخروج من الوادي الضيق إلى الأماكن الصحراوية وتعميرها، وحلاً للمشكلة التي تُعاني منها المحافظة لافتقارها لوجود ظهير صحراوي، وتحسين الدخول والظروف المعيشية للمنتفعين في مناطق الاستصلاح، للخروج من الوادي الضيق إلى الصحراء الشاسعة ومضاعفة المساحة، وذلك من خلال إقامة مشروعات تنمية زراعية شاملة في المناطق المستهدفة.