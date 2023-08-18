سعر الدرھم الإماراتي اليوم الجمعة 18-8-2023 في البنوك المصریة

كشفت المواقع الرسمية للبنوك المصرية، عن استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 18-8-2023، وفقًا لآخر تحديث للبنوك قبيل العطلة الأسبوعية، إذ سجل داخل البنك الأهلي المصري، 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 8.38 جنيه بالنسبة للشراء، والبيع 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

واستقر سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية ليسجل 8.38 جنيه للشراء، أما سعر البيع 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ 8.41 جنيه للشراء، والبيع 8.42 جنيه.

ويعد الدرهم أحد العملات الموحدة والأساسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتكون من 100 فلس، وجرى إصداره من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كما يرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بسعر قدر بـ3.67 درهم للدولار الواحد، هذا ويعتقد أن الإمارات ستظل مرتبطة بالدولار على الرغم من تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي.