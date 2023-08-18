«عشان متضيعش فلوسك».. الشراء بالتوكيل فقط لا يكفي لنقل الملكية

أحيانا يواجه البعض مشكلة في الشراء بسبب عدم كتابة عقد بيع والاكنفاء فقط بتوكيل في الشهر العقاري، يسمى توكيل التصرف للنفس والغير، وهو ما يحذر منه المتخصصون في القانون.

قال عمرو عبد السلام المحامي، إن هناك من يشتري شقة سكنية أو سيارة بالتوكيل فقط دون أخذ عقد بيع، على اعتبار أن التوكيل ورقة رسمية معترف بها في مصر، ولكن الشراء بالتوكيل منفردا لا ينقل الملكية.

لابد من وجود عقد بيع

وأوضح عبد السلام في تصريحات لـ«الوطن»، أن المشتري قد يواجه مشكلة، هي أن يتعلل البائع أن هذا البيع ليس حقيقيا وإنما بيع صوري ويطالب بإبطاله، لأن توكيل التصرف للنفس والغير لا يُذكر فيه الثمن وإنما تذكر مواصفات الشيء المُباع فقط، كنوع السيارة أو مساحة الشقة وحدودها.

لا يجوز الشراء بالتوكيلات فقط

وشدد المحامي على أنه في كل الأحوال لا يجوز الشراء بالتوكيلات فقط تجنبا لمثل هذه المشكلات لاحقا، مشيرا إلى أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، وفي كل الأحوال يجب الرجوع لمحامٍ حتى يمكنه فحص اوراق العقار أو السيارة حتى لا يخسر البائع أمواله.