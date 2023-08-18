مصرع طفلين في حادثي سير مختلفين بالجيزة

لقي طفل مصرعه في حادث تصادم على الطريق الزراعى بدائرة القسم العياط بالجيزة، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من المقدم أحمد الملطاوي، رئيس مباحث العياط، يفيد تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة، بوقوع حادث سير ووفاة طفل على الطريق الزراعى.

وفاة طفل في حادث بالعياط

وبالانتقال، تبين أنّ الطفل المتوفى، طالبًا وعمره 10 سنوات، اصطدمت به سيارة ملاكي في أثناء عبوره الطريق، وبسؤال والد الطفل، أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحدًا بشيئ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما لقي طفل مصرعه في حادث تصادم بمساكن صبحي حسين بأكتوبر في دائرة القسم، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفل في حادث تصادم بأكتوبر

تلقى اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من العقيد أحمد أبو بكر، مفتش مباحث أكتوبر، يفيد تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم نتج عنه مصرع طفل بمساكن صبحي حسين بدائرة القسم.

وانتقل المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر ثانِ والقوة المرافقة له، إلى مكان الحادث، وتبين أنه في أثناء سير سيارة نقل يقودها سائق 50 سنة، تفاجئ بطفل عمره 10 سنوات يعبر الطريق في أثناء لهوه بالدراجة الهوائية، ما نتج عنه اصطدامه به ومصرعه، وبسؤال والد الطفل، أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحدا بشيئ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.