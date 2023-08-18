تحرير 52 محضرا تموينيا في حملات مكبرة بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

حملات تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط مخبزين بالنوبارية قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 28 جراما و25 جراما للرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليهما وغلقهما لمدة شهر، مع توفير حصة الخبز للمواطنين.

ضبط 7 مخابز مخالفة

كما تم ضبط 7 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وجرى تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وفي إيتاي البارود تم ضبط 4 مخابز لتصرفها في 67 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط 11 مخبزا لإنتاجها خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى 10 تجار تموينيين لعدم إعلانهم عن أسعار السلع التموينية للمواطنين و6 محلات لإقامة أوكازيون بدون تصريح.