إصابة 54 شخصا في انقلاب أتوبيس على الطريق الساحلي الدولي

أصيب 54 شخصا بإصابات مختلفة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس، منذ قليل، في الكيلو 37 على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي في اتجاه مدينة مرسى مطروح، وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

نقل المصابين لمستشفى مطروح العام ورأس الحكمة

واستقبل مستشفى مطروح العام ومستشفى رأس الحكمة المركزي جميع مصابي حادث أتوبيس مطروح، وجار تقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم من خلال فريق الانتشار السريع بأقسام الاستقبال والطوارئ في المستشفيات، والدفع بجميع فرق الأطباء والتمريض، وجار استكمال الرعاية الطبية لهم من خلال إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة حسب كل حالة على حدة.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية ومباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.