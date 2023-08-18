بدء تشغيل أول مدرسة رسمية دولية بالوادي الجديد للعام الدراسي 2024

أعلن اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، صدور قرار الإدارة العامة للمدارس الحكومية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ببدء تشغيل المدرسة الرسمية الدولية بالوادي الجديد (IPS) للعام الدراسي 2023 /2024.

افتتاح المدرسة الرسمية الدولية بالوادي الجديد

وأوضح محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي له، أنّ القرار جاء انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بدعم وتنمية المحافظة الحدودية وتوفير خدمات تعليمية متميزة لأبنائها، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة طلاب وأبناء الجمهورية، موجهًا الشكر والتقدير للوزارة لدعمها إنشاء أول مدرسة دولية من نوعها بالمحافظة.

وأشار إلى أن المدرسة الرسمية الدولية بمحافظة الوادي الجديد، تعد أحد الفروع التي تتمتع بعدد قليل من انتشار مثل هذه المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي خلال زيارته للمحافظة.

فروع المدارس الرسمية الدولية

وتضم المدارس الرسمية الدولية (IPS) التي تدرس مناهج IG، الفروع التالية:

- المدرسة الرسمية الدولية بالشروق.

- المدرسة الرسمية الدولية بالعبور.

- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 1.

- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 2.

- المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة.

- المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية.

- المدرسة الرسمية الدولية بدمياط.

- المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ.

- المدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر.

- المدرسة الرسمية الدولية بمصطفى النحاس.

- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 1.

- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 2.

- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 3.

- المدرسة الرسمية الدولية بطنطا.

- المدرسة الرسمية الدولية بالعاشر من رمضان.

- المدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية.

- المدرسة الرسمية الدولية بالنوبارية.

- المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم.

- المدرسة الرسمية الدولية بروض الفرج.

- المدرسة الرسمية الدولية بالتجمع الخامس.

-المدرسة الرسمية الدولية بالوادي الجديد.