فوز طلاب مدرسة «نور للغات» بالمركزين الرابع والخامس على مستوى العالم 

شاركت مدرسة «نور للغات»، التي تعد إحدى مدارس مجموعة 30 يونيو، في المسابقة الدولية «Robot challenge world 2023»، في العاصمة الصينية بكين، حيث حصل الفريق الأول من الطلاب المصريين على المركز الرابع عالميًا، والفريق الثاني حصل على المركز الخامس.

تأتي مشاركة المدرسة، في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدعم الموهوبين والمتفوقين والنابغين وتشجيعهم وتنمية مهاراتهم لخلق جيل قادر على المنافسة.

التطبيق التكنولوجي

وأوضحت الوزارة، أن مدرسة نور للغات شاركت في المسابقة، تحت إشراف رئيس قسم التطبيق التكنولوجي والربط بين المناهج (steam)، حيث تمكن الفريق الأول المكون من الطلاب (ملك أحمد فتحي، مريم أحمد فتحي، محمد عمرو محمد دياب) من اجتياز المنافسات، وتحقيق المركز الرابع على مستوى 16 فريقا تمثل 24 دولة، بينما فاز الفريق الثاني المكون من الطلاب (يوسف رامي عادل، ومهند أحمد عفت) بالمركز الخامس على مستوى العالم على مستوى 12 فريقا مثلت 12 دولة مشاركة.

مسابقة تحدي الروبوت المقامة في الصين

جدير بالذكر، أن الفريق الأول بالمدرسة فاز بالمركز الرابع، والفريق الثاني فاز بالمركز الثاني على مستوى محافظات مصر في فئة Puck Collect‏ ‏(Junior) في النهائيات المحلية لمسابقة «تحدي الروبوت المصري 2022»، التي أقيمت في 14 أكتوبر 2022 في المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، مما أهلهم لتمثيل مصر في النهائيات الدولية لمسابقة تحدي الروبوت المقامة في الصين، خلال الفترة من 10 إلى 13 أغسطس 2023.