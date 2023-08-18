وفاة «ستيني» في أحد شوارع فاقوس بالشرقية.. سقط مغشيا عليه

استقبل مستشفى فاقوس العام بالشرقية جثة شخص توفي بالسكتة القلبية أمام محكمة فاقوس، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف جهات التحقيقات المختصة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية حيال الواقعة والتصريح بالدفن.

التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى فاقوس العام

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى فاقوس باستقباله جثة شخص ستيني يدعى «محمد م ا م»، 62 عاما، بالمعاش، يقيم بقرية السماعنة بدائرة مركز فاقوس، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، وتبين بعد فحص المتوفى أنها بالسكتة القلبية.

إنهاء تصريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه

ودفع مرفق إسعاف بسيارة لنقل جثة المتوفى إلى المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية لحين إنهاء تصاريح الدفن.