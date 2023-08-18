افتتاح مسجدين بتكلفة 11 مليونا و755 ألف جنيه بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، افتتاح مسجدين بمركزي قلين وبيلا، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشييدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة وإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة.

افتتاح مسجدين بتكلفة 11 مليون و755 ألف جنيه

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّه جرى افتتاح مسجدين بتكلفة 11 مليونا و755 ألف جنيه، الأول مسجد النصر بعزبة أبو موسى بقرية المنشأة الكبرى بمركز قلين، بتكلفة 6 ملايين و295 ألف جنيه، والثاني مسجد 27 بعزبة 27 الناصرية، بمركز بيلا، بتكلفة 5 ملايين و460 ألف جنيه، بحضور الشيخ حمدي جعفر، مدير إدارة أوقاف قلين، والشيخ عبد الوهاب صالح، مدير إدارة أوقاف بيلا، وعدد من التنفيذيين والصحفيين وعلماء الأزهر والأوقاف وجماهير غفيرة من رواد المسجدين.

التزام مساجد كفر الشيخ بخطبة الجمعة الموحدة

وأضاف «بسيوني»، أنّ جميع مساجد كفر الشيخ التزمت بالخطبة الموحدة، التي جاءت تحت عنوان «اسم الله الرحيم»، وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة، لافتاً أنّه لم يتم رصد أي مخالفات بجميع المساجد على مستوى المحافظة.