أوروبا تستعد لموجة جديدة أشد سخونة.. والحرارة قد تتخطى حاجز الـ45 درجة

قال خبراء الأرصاد إن أوروبا تستعد لموجة حارة أخرى في نهاية هذا الأسبوع والأسبوع المقبل مع ارتفاع درجات الحرارة القياسية التي قد تتخطى حاجز الـ45 درجة مئوية.

موجة حارة جديدة تضرب أوروبا

وأضاف الخبراء أن درجات الحرارة قد تصل إلى 42 درجة مئوية في إيطاليا ، و40 درجة مئوية في فرنسا و 37 درجة مئوية في سويسرا، وذلك نتيجة التغير المناخي، ومن المتوقع أن تمتد تلك الموجة الحارة من إسبانيا إلى وسط أوروبا حتى الأسبوع المقبل، وفقًا لوكالات الأرصاد الجوية السويسرية والفرنسية.

موجة حارة ثالثة في إيطاليا

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أن إيطاليا ستتعرض لموجة حارة ثالثة خلال الأيام المقبلة من الأسبوع الجاري، حيث تشتعل فيها درجات الحرارة مع وجود ظروف رطبة خلال يومي السبت والأحد، وتأتي تلك الموجة الحارة وسط كتل هوائية دافئة تنتقل من الصحراء عبر الجزائر والمغرب، التي تعرف باسم القبة الحرارية.

فرنسا تواجه أشد موجة حارة على الإطلاق

وفي فرنسا، هناك 7 مقاطعات في الجنوب الشرقي في حالة تأهب لعواصف الصيف القادمة وارتفاع درجات الحرارة في نهاية هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تكتسح القبة الحرارية للهواء الساخن من الجنوب خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ يصبح ساحل البحر الأبيض المتوسط ووادي الرون من بين المناطق الأكثر تضرراً، التي تصل بهم درجات الحرارة الي أكثر من 40 درجة مئوية.

تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة في سويسرا وألمانيا

وأصدرت السلطات السويسرية تحذيرًا من المستوى 3 (من أصل 5) بشأن الحرارة في جميع أنحاء البلاد التي تقع تحت مستوى 600 متر فوق مستوى سطح البحر اليوم الجمعة، حيث إنها ستتأثر بظاهرة القبة الحرارية خلال الأيام المقبلة.

وفي ألمانيا من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى أكثر من 45 درجة مئوية في مدينة جنيف اليوم الجمعة، كما ستضرب الحرارة الشديدة وديان جورا والمناطق الشمالية الغربية.

أكد الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أن تغير المناخ يجعل موجات الحر أكثر حدة وتكرارًا.