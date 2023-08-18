وكيل «صحة الشرقية» يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى القرين المركزي

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى القرين المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

سجلات التردد على قسم الاستقبال والطوارئ

مر وكيل وزارة الصحة على قسم الاستقبال والطوارئ، وبالتأكد من توافر الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة، وقام بمناظرة سجلات التردد على قسم الاستقبال والطوارئ، وجداول نوبتجيات الفرق الطبية المكلفة بالعمل بالأقسام الطبية، وتلاحظ وجود كونتر رخام غير مثبت جيدا ووجه بإصلاحه، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، والتي تعمل على مدار ال24 ساعة، وقام بمراجعة نسب الاستهلاك الخاصة بالأدوية.

استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية للمرضى

كما تفقد العناية المركزة، والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المرضى.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الحضانات، مؤكداً أهمية اتباع كافة إجراءات الجودة وسياسات مكافحة العدوى، كما تفقد أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة وتوسعة العناية المركزة بالمستشفى، والوقوف على نسب إنجاز الأعمال بها، والتي تتضمن جزئين يفصل بينهما ممر، يتسع الجزء الرئيسي إلى 16 سرير، ويشمل الجزء الثاني الخدمات المعاونة للقسم كالصيدلية وغرفة عزل، بتكلفة تقديرية تصل إلى 3 ملايين جنيه من ميزانية المديرية، حيث تلاحظ وجود تباطؤ في تنفيذ الأعمال الإنشائية.

كلف وكيل الوزارة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تباطؤ الشركة في تنفيذ الأعمال، والعمل على الانتهاء منها لتشغيل العناية لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.