لاعب القادسية الكويتي للجودو: فوزنا بالبطولة العربية بالعلمين «كرم من ربنا»

قال عمر أمين، لاعب نادي القادسية الكويتي للجودو: «الحمدلله ربنا كرمنا في منافسات الفرق وخدنا أول.. بس متوفقناش في منافسات الفردي.. بس أنا الحمدلله جبت دهب إمبارح ودهب النهارده.. وده كرم كبير من ربنا يعني».

المنافسة النهائية لبطولة الجودو العربية

وشهدت منافسات البطولة العربية للجودو نهايتها اليوم الجمعة، والتي أُقيمت بمدينة العلمين الجديدة، ليتم تتويج فريق القادسية الكويتي بالمباراة النهائية أمام فريق إمام المتقين العراقي، ليسلم مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو الجوائز للفائزين.

18 دولة عربية تشارك بـ 600 لاعب ولاعبة ببطولة الجودو بالعلمين

وتنافست 18 دولة عربية بقوة على بطولة الجودو العربية بمدينة العلمين الجديدة بمشاركة 600 لاعب ولاعبة، فيما حصد الفريق الكويتي المركز الأول، كما استطاع اللاعبين المصريين تحقيق نتائج أكثر من رائعة ليحصد فريق وادي دجلة الميدالية البرونزية بعد فوزه على فريق الخيطان الكويتي في مباراة تحديد المركز الثالث.