أهم القرارات الحكومية في أسبوع.. تمس المواطنين اقتصاديا

وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع الحكومة الأسبوعي، على الكثير من القرارات المهمة التي تمس حياة المواطنين، كان أبرزها تثبيت سعر الكهرباء لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين، تنفيذا لتعليمات وتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونستعرض في السياق التالي، أهم وأبرز القرارات.

تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد لأبناء شمال سيناء

وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالمعاهد والجامعات لطلاب الشهادة الثانوية والأزهرية 2022-2023، بنسبة 1% لأبناء محافظة شمال سيناء.

تثبيت سعر بيع الكهرباء

افق «مدبولي»، على قرار تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليا، ومد إرجاء تطبيق الزيادة لمدة 6 أشهر، وتكون الدولة أرجأت الزيادات المقررة سلفا لمدة 18 شهرا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

إصدار مؤسسة التمويل الدولية

وافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على الإذن لوزارة المالية، للتوقيع على الخطاب المقترح إرساله إلى مؤسسة التمويل الدولية، الذي يفيد بموافقة الحكومة المصرية على إصدار مؤسسة التمويل الدولية، سندات بالجنيه المصري في الأسواق الخارجية، لإتاحة مصادر إضافية بالعملة الأجنبية في مصر، لدعم وتحفيز المناخ الاقتصادي والاستثماري.

تأمين جماعي على حياة الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

وافق «مدبولي» على إبرام عقد تأمين جماعي مؤقت على حياة الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنتفعين بوحدات سكنية بمدينة بدر، سواء تعلق ذلك بالمرحلة الأولى أو ما يليها من مراحل.

الموافقة على إقامة 20 مشروعا في 10 محافظات

وافق على إقامة 20 مشروعا في 10 محافظات، منها 18 مشروعا ملك الأهالي، ومشروعان ملك الدولة، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.