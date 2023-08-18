تجهيز 22 استراحة للمشاركين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بكفر الشيخ

تشهد مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، حالة طوارئ، لمتابعة استراحات الثانوية العامة، لاستقبال المشاركين في أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، التي ستبدأ غداً السبت 19 أغسطس، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، عقب أعمال الرش والتطهير، حرصاً على سلامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وجرى فرشها وتجهيزها بالكامل بكافة الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة لمعيشة المعلمين بها خلال فترة الامتحانات.

محافظ كفر الشيخ يُشيد بالمستوى الذي ظهرت عليه استراحات الثانوية العامة

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمستوى الذي ظهرت عليه استراحات الثانوية العامة، وما تم توفيره من كل الاحتياجات، موجهاً بالحرص على راحة المشاركين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والاستجابة لهم، وتوفير كل متطلبات التعقيم والتطهير.

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّه جرى تجهيز 22 استراحة ثانوية عامة، منهم 11 استراحة للرجال، و11 استراحة للسيدات، بـ11 إدارة تعليمية، وتم اختيار المدارس القريبة من اللجان ومن الأسواق، لإتاحة فرصة شراء المشارك في الامتحانات لاحتياجاته من الأسواق، كهربائية.

توفير كافة المستلزمات المعيشية باستراحات الثانوية العامة

وأضاف «عبد الله»، أنّه تم توفير الأجهزة الكهربائية من تليفزيونات وثلاجات، وبوتاجازات ومبردات مائية، ومراوح، وجميع الأجهزة، والأدوات المطلوبة، بالإضافة لفرش الأسرّة وتوفير البطاطين اللازمة والملايات، وفرش بعض الأرضيات بالسجاد، وستائر بنوافذ الاستراحات، وغيرهم من المستلزمات.

وأكد «عبد الله»، أنّه اطمأن على جاهزية وصلاحية الاستراحات لتكون على أعلى مستوى، كما تم توفير أسرّة منفردة وهناك أسرّة بدورين حسب رغبة الملاحظين والمراقبين والإداريين، كما توجد أسرّة احتياطية بالاستراحات، وموقع لممارسة الألعاب، وأسرّة وُضع عليها «مراتب، وكفرتيات، ومخدات» وكلها أدوات نظيفة جرى غسلها، إضافة للسجاد بالأرضيات، وتوفير المطهرات.