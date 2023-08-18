رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة يقدم نصائح للوقاية من الفيروسات

كتب:

أحمد حامد دياب
07:27 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

قدم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، بعض النصائح للوقاية من الفيروسات التنفسية، لافتًا إلى أن أي مصاب بنزلة برد يجب أن يعرف أن هذه النزلات معدية، وأن يكون حريصًا ويحافظ على من حوله مثل أسرته والمخالطين له.

تاج الدين: يجب على من يصاب بأعراض نزلة البرد أن يعتزل

وأوضح «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، في برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه يجب على من يصاب بأعراض نزلة البرد أن يعتزل في مكان ليومين أو 3، ويستخدم المناديل في العطس والكحة، ويتخلص منها بطريقة آمنة، ويتجنب الذهاب لعمله وارتياد المواصلات العامة المزدحمة، حتى لا ينقل العدوى لأحد.

وشدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، على أنه إذا أصيب الشخص بتداعيات أخرى، وأصيب جهازه التنفسي، فيجب عليه اللجوء لطبيبه الخاص، ليجري له الفحوصات اللازمة.

يجب تلقي كبار السن والأطفال رعاية خاصة

ونصح «تاج الدين» بضرورة تلقي كبار السن والأطفال الصغار والمصابين بالأمراض المزمنة، رعاية خاصة للحد من المشكلات أو التداعيات التي يمكن أن تصيبهم جراء هذا المرض.

اقرأ المزيد:

عوض تاج الدين: مستشفيات عين شمس استقبلت مليون مريض العام الماضي

«تاج الدين»: مستشفيات جامعة عين شمس منظومة متكاملة وبها 3500 سرير

«تاج الدين»: الرئيس السيسي حريص على تطوير الرعاية الصحية بكل المحافظات

عوض تاج الدين: «حمى الضنك» تحت السيطرة.. ومعظم الحالات بسيطة

عوض تاج الدين لـ«من مصر»: أعراض حمى الضنك بسيطة.. واتخذنا إجراءات وقائية
بقلم أحمد حامد دياب