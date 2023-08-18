مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة يقدم نصائح للوقاية من الفيروسات

قدم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، بعض النصائح للوقاية من الفيروسات التنفسية، لافتًا إلى أن أي مصاب بنزلة برد يجب أن يعرف أن هذه النزلات معدية، وأن يكون حريصًا ويحافظ على من حوله مثل أسرته والمخالطين له.

تاج الدين: يجب على من يصاب بأعراض نزلة البرد أن يعتزل

وأوضح «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، في برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه يجب على من يصاب بأعراض نزلة البرد أن يعتزل في مكان ليومين أو 3، ويستخدم المناديل في العطس والكحة، ويتخلص منها بطريقة آمنة، ويتجنب الذهاب لعمله وارتياد المواصلات العامة المزدحمة، حتى لا ينقل العدوى لأحد.

وشدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، على أنه إذا أصيب الشخص بتداعيات أخرى، وأصيب جهازه التنفسي، فيجب عليه اللجوء لطبيبه الخاص، ليجري له الفحوصات اللازمة.

يجب تلقي كبار السن والأطفال رعاية خاصة

ونصح «تاج الدين» بضرورة تلقي كبار السن والأطفال الصغار والمصابين بالأمراض المزمنة، رعاية خاصة للحد من المشكلات أو التداعيات التي يمكن أن تصيبهم جراء هذا المرض.