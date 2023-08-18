سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم الجمعة

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 18-8- 2023، استقرارًا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 39.21 جنيه للشراء، و39.34 جنيه للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر

سجل الجنيه الإسترليني اليوم أمام الجنيه المصري، سعر 39.06 جنيه للشراء، و39.35 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.30 جنيه للشراء، و39.48 جنيه للبيع تبعًا للبنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.06 جنيه للشراء، و 39.43 جنيه للبيع تبعًا للبنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك Cib

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.19 جنيه للشراء، و 39.56 جنيه للبيع تبعًا لبنك cib.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.19 جنيه للشراء، و39.51 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.21 جنيه للشراء، و39.34 جنيه للبيع تبعًا لمصرف أبوظبي الإسلامي.