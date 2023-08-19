6 لجان تستعد لاستقبال امتحانات الدوري الثاني للثانوية العامة بجنوب سيناء اليوم

أنهت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، استعداداتها الخاصة بانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة بالمحافظة، المقرر انطلاقها صباح اليوم، وتستمر حتى الثلاثاء 29 أغسطس الجاري.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

أكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة جنوب سيناء، أنه جرى الانتهاء من الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة، التي تبدأ اليوم، وتنتهي الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أن إجمالي المستهدفين لأداء امتحانات الدور الثاني على مستوى المحافظة، بلغ 79 طالبا وطالبة، داخل 6 لجان بمدن: «طور سيناء، شرم الشيخ، أبورديس، رأس سدر، دهب، نويبع».

أوضح وكيل تعليم جنوب سيناء، أنه يجري التواصل اللحظي مع جميع الإدارات بالمحافظة، إذ جرى توفير كل المستلزمات الخاصة باللجان، من مطهرات وأدوات تعقيم، وخامات امتحان، وأجهزة قياس الحرارة، والعصا الإلكترونية، إضافة إلى تجهيز استراحات المدرسين المنتدبين لأعمال الامتحانات بالتجهيزات اللازمة، وتوفير سبل الراحة والمعيشة بها.

جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2023

تنطلق امتحانات طلاب الثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء صباح اليوم، وجاء جدول الامتحانات كالتالي:

السبت: اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الاثنين: الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية

الثلاثاء: الاقتصاد والإحصاء

الأربعاء: الفيزياء والتاريخ

الخميس: اللغة الأجنبية الأولى

السبت: الكيمياء والجغرافيا

الأحد: امتحان الديناميكا

الاثنين: امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع

يوم الثلاثاء: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا