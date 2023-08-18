مدير الاتحاد العربي للجودو: 138 لاعبا ولاعبة لعبوا اليوم بمرحلة الأشبال
كتب:
منى صلاح
11:57 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
الدكتور أحمد صبره
قال الدكتور أحمد صبرة، المدير الفني للاتحاد العربي للجودو، إنَّ اليوم شهد مباريات لعب بها 138 لاعب ولاعبة بمرحلة الأشبال، موضحا: «البطولة قوية وشهدنا مستوى متميز للاعبين العرب».
صبرة: وصلنا لمرحلة النهائيات ببطولة العرب للجودو
وأضاف «صبرة»، خلال تغطية خاصة لبطولة الجودو العربية والمقامة بـ مدينة العلمين الجديدة، أنَّ الفترة الأولى شهدت 5 أوزان أولاد و5 أوزان بنات وحالياً بمرحلة النهائيات سواء للأولاد أو البنات والمبارات النهائية بين «مصر – ليبيا» و«مصر – الجزائر» و«مصر – الكويت».