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مدير الاتحاد العربي للجودو: 138 لاعبا ولاعبة لعبوا اليوم بمرحلة الأشبال

كتب:

منى صلاح
11:57 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
الدكتور أحمد صبره

الدكتور أحمد صبره

قال الدكتور أحمد صبرة، المدير الفني للاتحاد العربي للجودو، إنَّ اليوم شهد مباريات لعب بها 138 لاعب ولاعبة بمرحلة الأشبال، موضحا: «البطولة قوية وشهدنا مستوى متميز للاعبين العرب».

صبرة: وصلنا لمرحلة النهائيات ببطولة العرب للجودو

وأضاف «صبرة»، خلال تغطية خاصة لبطولة الجودو العربية والمقامة بـ مدينة العلمين الجديدة، أنَّ الفترة الأولى شهدت 5 أوزان أولاد و5 أوزان بنات وحالياً بمرحلة النهائيات سواء للأولاد أو البنات والمبارات النهائية بين «مصر – ليبيا» و«مصر – الجزائر» و«مصر – الكويت».

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