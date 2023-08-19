تفاصيل مسابقة «ابحث عن الأثر» في الإسكندرية (فيديو)

تحدث الدكتور حسين عبدالبصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، عن مسابقة «ابحث عن الأثر» لزيادة الوعي الأثري عن الشباب، موضحًا أنه في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب، أطلق الدكتور أحمد زايد مكتبة الإسكندرية هذه المسابقة.

الهدف من المسابقة نشر الوعي الأثري عند عشاق التاريخ ومحبي الآثار كبداية

وأضاف مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن الهدف من المسابقة نشر الوعي الأثري عند عشاق التاريخ ومحبي الآثار كبداية، ولكن بعد ذلك سيتم التطرق لكل متاحف ومعالم المكتبة المتميزة.

متحف الآثار في مكتبة الإسكندرية متميز جدا

وتابع مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، أن متحف الآثار في مكتبة الإسكندرية متميز جدا ويعتبر المتحف الوحيد في العالم الموجود داخل مكتبة، كما أنه أنشئ في المكان الذي اكتشفت فيه الآثار، في عام 1993، أي أن فكرة المتحف أسبق على الافتتاح الرسمي في 16 أكتوبر 2002.

وأكّد أنَّ المسابقة بدأت يوم الخميس الماضي وستستمر حتى 31 أغسطس بهدف إتاحة معلومات للشباب للبحث عن القطع الأثرية في المتحف، مضيفًا «اخترنا 10 قطع أثرية متميزة من المتحف من عصور مختلفة، سواء من المصري القديم واليوناني الروماني والقبطي والإسلامي والبيزنطي».

كاميرا الموبايل مسموح بها دون فلاش

وتابع مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، «كاميرا الموبايل مسموح بها دون فلاش، والفيديو ممنوع إلا بعد دفع الرسوم، وعمر المشترك في المسابقة يكون من 18 إلى 40 سنة، ثم يقوم المتسابق بكتابة منشور على صفحته الشخصية ويجمع الصور التي صورها أو استعان بها من موقع المكتبة الإلكترونية مع كتابة الإجابة الصحيحة للقطع ثم يقوم بعمل tag على الحسابات الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعية الرسمية للمكتبة».