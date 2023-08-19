كيف أعرف رقم هاتفي في جميع الشبكات؟.. الكود كلمة السر

في كثير من الأحيان، يجد مستخدمو الهواتف المحمولة صعوبة في حفظ رقم الهاتف الخاص بهم، الأمر الذي يجعلهم يتساءلون عن طرق كيف أعرف رقم هاتفي في جميع الشبكات؟ إذ يعد رقم الهاتف من أكثر الأشياء التي يتطلب إرفاقها مع المستندات لإجراء الخدمات.

وتتيح شركات الاتصالات المختلفة للمواطنين فرصة الحصول على رقم الهاتف الخاص بالعميل، من خلال أكواد قصيرة يتم طلبها من خلال الهاتف المحمول، كل حسب الشبكة الخاصة به، ونوضح من خلال هذا التقرير الإجابة على تساؤل كيف أعرف رقم هاتفي في جميع الشبكات؟ وفق خدمة عملاء شبكات الاتصالات المختلفة.

كيف أعرف رقم هاتفي في جميع الشبكات؟

وتوفر جميع الشبكات أكوادا قصيرة للاستعلام عن رقم الهاتف.

1- الشركة المصرية للاتصالات WE

يقوم العميل الراغب في الاستعلام عن رقم الهاتف الخاص به لشبكة WE بالدخول إلى وضع الاتصال على الهاتف الخاص به، ثم يقوم بإدخال الكود الخاص بالاستعلام عن رقم الهاتف وهو *688#، ثم الضغط على زر الاتصال، لتظهر أمام العميل رسالة قصيرة بها الرقم الخاص به.

2- فودافون

أما بالنسبة لعملاء شبكة فودافون، يقوم العميل الراغب في الاستعلام عن رقم الهاتف بالدخول إلى وضع الاتصال على الهاتف، ثم يقوم بإدخال الرمز *878# ، ثم يتم الضغط على زر الاتصال، وتظهر رسالة قصيرة للعميل بها رقم الهاتف الخاص به.

3- أورانج

وعن كيفية الاستعلام عن رقم الهاتف من خلال شبكة أورانج، فيقوم العميل بالدخول إلى وضع الاتصال، ثم يقوم باختيار بإدخال الرمز #119#، ثم يقوم بالضغط على زر الاتصال، وتظهر رسالة قصيرة بها رقم هاتف العميل.

4- اتصالات

وبالنسبة لعملاء شبكة اتصالات، فيقوم العميل بالدخول إلى وضع الاتصال وإدخال الرمز *947#، ثم يقوم بالضغط على زر الاتصال، ليظهر أمامه رقم الهاتف في رسالة قصيرة.