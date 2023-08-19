حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمنيا القمح وأبو حماد في الشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية في مركزي أبوحماد ومنيا القمح حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

تنفيذ إزالة لتعديات البناء المخالف بالوحدة المحلية

ووجهت الأجهزة التنفيذية بمركز أبو حماد حملة مكبرة لتنفيذ إزالة لتعديات البناء المخالف بالوحدة المحلية بإزالة مبني بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 15 مترا، بناحية مفارق المطار التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين.

إزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض

وفي سياق متصل أزالت الوحدة المحلية بالناصرية مبنى بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 50 مترا بدون ترخيص بناحية وتطبيق القانون على المخالفين.

وأزالت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالجُديدة 5 مقابر على مساحة 30 مترا خارج الحيز العمراني بعزبة إلياس التابعة للوحدة المحلية بالجُديدة وتمت الإزالة كليا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.