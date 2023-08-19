مسح ميداني لعلاج المصابين بالبلهارسيا والطفيليات المعوية بالدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن بدء فعاليات المسح الميداني بفحص 10% من سكان قرى المحافظة، لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية، وذلك في الفترة من 20 أغسطس الجاري إلي 20 نوفمبر المقبل، بإجمالي مستهدف 471577 مواطنا.

الكشف عن حالات البلهارسيا والطفيليات بالدقهلية

وأوضح «مكين»، أن الكشف عن حالات الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات في محافظة الدقهلية يأتي ضمن الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا، لإعلان مصر خالية من البلهارسيا عام 2025.

وأضافت الدكتورة سحر علي، مدير إدارة الأمراض المتوطنة في مديرية الصحة بالدقهلية، أن المسح سيتم بواسطة فرق مدربة بجميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالقرى الريفية على مستوى المحافظة.

وأوضحت أن الفحص والعلاج مجاناً، إذ يجرى توفير العلاج عند اكتشاف الإصابة، ويتم عمل حملات علاج جمعي للمربعات السكنية التي يتم اكتشاف نسبة الإصابة بالبلهارسيا بها بنسبة 1% أو أكثر.

وناشدت مدير الإدارة المواطنين بالتعامل مع المسؤولين والفريق الطبي، من أجل تسهيل عملهم، والكشف على أكبر عدد ممكن، لتوفير العلاج الخاص بهم.