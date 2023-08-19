طالبة بالأكاديمية العسكرية تقترح نموذجا لتعليم الأطفال الحرف.. والرئيس يوجه بدراسته

قالت هانم بسيوني، قائدة تربوية، إن البرنامج التدريبي الذي حضرته في الأكاديمية العسكرية نظم حياتها وساعتها البيولوجية، بالإضافة لجعلها ملتزمة بنظام غذائي صحي، والانضباط بالوقت وإدارته، مضيفة أنها شاركت في زيارات متنوعة أضافت لها.

وقالت ابتسام عبده، مشاركة في دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي، إن الأطفال يتعاملون مع وسائل التواصل الاجتماعي لأوقات طويلة، واقترحت أن تفتح المدارس في فترة الإجازة الصيفية لتدريب الأطفال على المهارات والحرف المختلفة، ويكون ذلك كمراكز تدريب وورش فنية يتعلمون فيها مهارات وتباع منتجاتهم في المدارس بالتعاون مع الجامعات في التدريب، وبالتالي سنستثمر طاقة الأطفال.

ووجّه الرئيس السيسي بدراسة المقترح في مجموعة عمل وتنفيذه على شكل نموجي للتأكد من صحة تطبيقه، خاصة وأن هناك تفاصيل كثيرة في المدارس والأنشطة المقدمة بها بحاجة للتخطيط والدراسة، مضيفا: «لو حققنا نجاح في النموذج هنعممه».