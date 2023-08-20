«الشباب والرياضة» تنظم معرضا للمنتجات اليدوية والتراثية بالغربية

نظمت وزارة الشباب والرياضة، الإداره المركزية لتنمية الشباب «إدارة الفتاة والمرأة»، معرض للمنتجات اليدوية والتراثية بمركز شباب شوبر بمحافظة الغربية.

منتجات أندية الفتاة والمرأة بمحافظة الغربية

تضمن المعرض منتجات يدوية والتي تمثل مخرجات للورش الحرفية التي سبق تنفيذها داخل أندية الفتاة والمرأة بالمحافظة، ومنها (عقاده، ديكوباج، بورسيلين، إعادة تدوير لمخلفات المنزل لعمل قطع ديكور)، وشهد المعرض إقبال كبير من رواد المركز.

وتم عقد ندوة لعضوات أندية الفتاة والتطوع تحت عنوان ترشيد استهلاك المياه، تناولت أهمية المياه وطرق الاستهلاك الأمثل.

إقامة معارض الحرف اليدوية والتراثية

وتعد إقامة معارض الحرف اليدوية والتراثية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، فرصة جيدة لـ تسويق المنتجات المعروضة بداخلها، لتشجيع الفتيات ودعمهم من خلال توفير منافذ بيع لهن وعرض منتجاتهن بأسعار مناسبة.