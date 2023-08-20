أسعار الدواجن اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق.. تراجع جديد

سجلت أسعار الدواجن اليوم الأحد 20-8-2023 تراجعا جديدا في الأسواق والمحال، وصل إلى جنيهين، وذلك بعد أن تراجعت أمس السبت بنحو 10 جنيهات، ليصل إجمالي هبوط أسعار الدواجن خلال يومين إلى 12 جنيها، وفقاً لما صرح به سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة لـ«الوطن».

واستعرض «السيد» أسعار الدواجن اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق والمحال، كما يلي:

سعر الدجاج الأبيض اليوم

- تراوح سعر كيلو الدجاج الأبيض في المزرعة بين 56 و57 جنيها، وتباع داخل محال الطيور الحية ما بين 66 و67 جنيها.

- سعر كيلو الدجاج البلدي في 95 جنيها أرض مزرعة، والتنفيذ الفعلي 110 جنيهات.

أسعار الدواجن اليوم

- يتراوح سعر الدجاج الساسو داخل المزرعة بين 90 و91 جنيها، وللمستهلك من 100 و101 جنيه.

- يسجل سعر الدجاج الأمهات 54 جنيها في المزرعة، وتصل للمستهلك بـ64 جنيهًا.

- سعر كيلو البانيه يتراوح في الأسواق والمحال بين 170 و175 جنيهًا.

- تراوح سعر الشيش طاووق بين 155 و160 جنيهًا.