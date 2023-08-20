المشدد 5 سنوات لمتهم أحدث عاهة مستديمة لآخر في الجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة أحد الأشخاص بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وإلزامه المصاريف الجنائية، لإدانته بضرب آخر وإحداث عاهة مستديمة له في دائرة قسم شرطة الجيزة.

مشاجرة بين المتهم والمجني عليه

وجاء في أوراق القضية بعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهم قيامه في دائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة، بالتشاجر مع المجني عليه بسبب خلافات بينهما، وإحداث عاهة مستديمة له يستحيل برؤها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

إحداث عاهة مستديمة للمجني عليه

وأضافت أوراق القضية أن المتهم والمجني عليه احتدمت الخلافات بينهما وتطورت من مشادة كلامية إلى تطاول بالأيدي استل على إثرها الأول سلاحًا أبيضًا من بين طيات ملابسه محدثًا له عاهة مستديمة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.