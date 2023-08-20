وزير الإسكان: استكمال أعمال تنفيذ ورفع كفاءة الطرق في الشروق

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استكمال أعمال تنفيذ الطرق ورفع الكفاءة والتطوير بمدينة الشروق، ومنها مشروعات الطرق بقطاع شرق المدينة، والمتمثلة في تنفيذ محور جديد يربط بين المحور الشرقي ومحور الحرية، عن طريق الربط بين الطريق المنفذ والمار جنوب الإسكان العائلي، واستكماله حتى محور الحرية بطول 3.1 كيلومتر.

وأضاف الوزير أنّ العمل جار لتنفيذ عدد من عمارات مشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط، بمدينة الشروق، حيث جرى التوجيه بضرورة المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ.

وصرح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنّه تم الانتهاء من أعمال التطوير بالمجاورة الخامسة بالحي الثالث، والتي شملت الانتهاء من رصف الطرق الداخلية والأرصفة أمام العقارات والجزر، وإنهاء كل من شبكات «الكهرباء - الإنارة - التليفونات - الغاز الطبيعي»، وزراعة وتجميل المسطحات الخضراء وأصبحت المجاورة في أبهى صورة حضارية.

وأضاف سعد، أنّه جارٍ التجهيز لبدء أعمال الرصف بالطرق الداخلية بالمنطقة الخامسة عمارات بالمدينة، ويأتي ذلك ضمن مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بالمناطق من الأولى حتى السادسة عمارات، موضحا أنّ الأعمال الحالية تستهدف إعادة الشيء لأصله لقطعيات الأسفلت وتمهيد الطريق أمام المارة وسكان المنطقة، حيث تم إنهاء معظم الأرصفة والجزر وشبكة الإنارة والغاز.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس علي سعد، أنّه أجرى جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع إنشاء 11 عمارة بمشروع سكن مصر، حيث تابع أعمال صب الخرسانة المسلحة لسقف أحد العمارات، وأعمال التشطيبات الداخلية للوحدات والواجهات الخارجية لبعض العمارات، وأعمال المباني التي تتم بالتوازي مع باقي أعمال الموقع التي تجاوزت نسبة إنجازه 55%.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنّه جرى الانتهاء من أعمال الحفر والأساسات والهيكل الخرساني والمباني بالكامل لـ3 عمارات بمشروع الـ11 عمارة، ويعتبر المشروع الجاري هو القطاع الثالث الذي يكتمل به الخُطة التي تستهدف تنفيذ 105 عمارات مجهزة بمصعد بـ2520 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 106 م2 و133 م2 شاملة أعمال تنسيق الموقع.

وأشار إلى أنّ مشروع سكن مصر يقع بالواجهة الشرقية بالقرب من مسار القطار الكهربائى الخفيف (LRT)، وجرى طرح الوحدات بالقطاع الأول والثاني على 3 مراحل، وتسليم أكثر من 1000 وحدة سكنية.

ووجّه رئيس جهاز مدينة الشروق، خلال جولاته بالمواقع، مسؤولي أطقم الإشراف على المشروعات والشركات المنفذة بتنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل، والالتزام بالبرنامج الزمني ومعايير الجودة والسلامة المهنية.